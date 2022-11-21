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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| هالة صدقي تثير جدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة.. كل ما لا تعرفه عن شائعات مرض رامز جلال

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

كشفت الفنانة  هالة صدقى سبب غيابها عن حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44 هذا العام، إلى جانب حديثها عن رأيها في الشروط التي وضعها حسين فهمي لملابس الفنانات هذا العام.

شاب يثير الجدل برفقة زوجته على السوشيال ميديا

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لمصمم الأزياء الشهير إسلام سعيد ليفاجئ زوجته على طريقة الفنان أحمد عز فى فيلم 365 يوم سعادة .

وظهرت إسراء خالد فى الفيديو وهى تتفاجأ بوجد المطرب وائل جسار وهو من المطربين المفضلين لديها.

آيتن عامرا تخطف أنظار جمهورها بـ إطلالة جديدة

كعادتها تشارك الفنانة آيتن عامر  متابعيها  بصور جديدة ،  وذلك من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إطلالة  ايتن عامر، بإطلالة جذابة  مرتدية  فستان مكشوف الأكتاف باللون البنفسجي  وتركت شعرها منسدل بأنسيابية  على كتفيها

خطير ومفاجئ.. كل ما لا تعرفه عن شائعات مرض رامز جلال | تفاصيل

بعد تصدر الفنان  رامز جلال محركات بحث جوجل؛ بعد انتشار أخبار عن إصابته بمرض خطير أفقده البصر في عينه اليسرى، ما قد يدفعه إلى الاعتزال؛ نفى مصدر مقرب من الفنان، نفيا قاطعا، مؤكدا أن فقدان بصره؛ شائعة مغرضة.. وفيما يلي إليك كل ما لا تعرفه عن أسباب فقدان الرؤية المفاجئ.

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