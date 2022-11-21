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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلبس براحتي.. هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

هالة صدقى
هالة صدقى

كشفت الفنانة  هالة صدقى سبب غيابها عن حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44 هذا العام، إلى جانب حديثها عن رأيها في الشروط التي وضعها حسين فهمي لملابس الفنانات هذا العام.

 

وأثارت هالة صدقى الجدل في تصريحات صحفية قائلة: طول عمري بألبس عريان براحتي بس مش في الأماكن اللي فيها كاميرات؛ لأني مش عارفة المصور هيصورني من أنهي زاوية، ولازم أحترم المكان اللي أنا فيه لأن كل مكان وله لبسه، واللي بتلبس عريان حرة لأنها شايفة إن شكلها حلو ولكنها بتحط نفسها في مربع معين.

 

وتتميز  هالة صدقى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

 

 

 

 

 

 

 

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