حتستغنى عن الأدوية والمسكنات .. تخلصي من التهاب المفاصل من رفوف مطبخك

لعلاج التهاب المفاصل يمكنك تناول 4 حبات من التوت فهو يحتوي على "جرعة مضاعفة" من الخصائص المضادة للالتهابات

تحتوي ثماره على مادة الأنثوسيانين ، والتي يمكن أن تساعد في معالجة الالتهاب الذي يصاحب التهاب المفاصل غالبًا و على الرغم من عدم وجود علاج ، إلا أن هناك طرقًا لمحاولة تخفيف الأعراض.

التهاب المفاصل

ووفقا لموقع هيلث كما هو الحال مع العديد من الحالات الطبية ، هناك أدلة تشير إلى أن نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير على التهاب المفاصل.

يوصي بتناول التوت تحديدًا التوت الأزرق والتوت والفراولة والعليق لتقليل الالتهاب وذلك لخصائصه المضادة للالتهابات.

يمكن أن يساعد التوت مثل العنب البري في تخفيف أعراض التهاب المفاصلا

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المفاصل:

آلام المفاصل والحنان والتصلب

التهاب في وحول المفاصل

تقييد حركة المفاصل

جلد أحمر دافئ فوق المفصل المصاب

ضعف وهزال العضلات.