عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الحي السابع بمدينة نصر يشتكون من انتشار القمامة

صدى البلد

أرسل القارئ حسن راجي  شكواه لخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد” متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان الحي السابع بمدينة نصر من انتشار القمامة والتي أصبحت تغزو الشوارع العمومية ما تضرر منه السكان والذين طالبوا المسئولين والجهات المعنية بسرعة حل الأزمة وإزالة القمامة من الشوارع، فبل ان  تتسبب في انتشار الآفات الضارة و بالتالي انتشار الامراض بالمنطقة.

 

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفتا بسكان المنطقة و للمحافظة علي جمال المنطقة و حماية سكانها من الامراض ،للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01275145956.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

 

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تفعيل شكاوي أكوام قمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

حكاية هزة أرضية لم تستغرق جزءا من الثانية أصابت سكان القاهرة بالذعر

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الأرز خلال أيام | الزراعة تكشف سبب الأزمة .. والفلاحين تعلّق

لا تمنحوها فرصة لاستغلال نقاط ضعفنا.. الناتو يحذر الدول الغربية من الصين

لـ بيئة آمنة | الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال ارتكابك هذا الفعل

التضامن : تعميم تدريبات مشروع مودة بالجامعات للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

الحكومة: مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أحد التحديات أمام الدولة

مشاهدة مباراة انجلترا وإيران مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. تأثير غير متوقع للتليفزيون على الأطفال

شاهد| إطلالة السندريلا سعاد حسني في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأولى

طريقة تحضير العجة بخطوات بسيطة

العريس مش خبرة ..حبس والد عروس العذرية ومطالب بتعويض

فيديو

ارتفاع في أسعار الدولار اليوم.. والذهب يتراجع لـ 1288 جنيها للجرام

الشريفة العفيفة وصلت يا بلد .. زفة بقرية المسلمية لإثبات عذرية فتاة

تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار وصقيع من الثلاثاء إلى السبت.. تفاصيل

مكنتش بتحب المذاكرة.. والد ياسمين صبري يكشف أسرارا عن حياة ابنته |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ