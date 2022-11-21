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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادى يهاجم كيروش بعد ثلاثية إنجلترا في إيران بالشوط الاول

صدى البلد

انتقد الاعلامى مهيب عبد الهادى، طريقة لعب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، امام إنجلترا فى بطولة كاس العالم بعد انتهاء الشوط الاول بتاخر فريقة بـ 3 اهداف امام انجلترا . 

وكتب مهيب عبد الهادى عبر تويتر “ كيروش بنفس العقلية الدفاعية  اللي ودتنا في داهية. بيخلص علي ايران. الله يسمحك يا كيروش ويسامح اي واحد مقتنع بيك وبلانا بيك ”.

يذكر ان أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إنجلترا، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وويلز.

وجاء تشكيل إيران كالتالي:
حراسة المرمى: بييرنافاند

خط الدفاع: بورعليغنجي، روزبيه تشيشمي، مجيد حسيني

خط الوسط: صادق مُحرمي، علي كريمي، ميلاد محمدي

خط الوسط الهجومي: أحمد نور الله، إحسان حاج صفي

خط الهجوم: مهدي طارمي، علي رضا جهانبخش.

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