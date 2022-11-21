عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود فايز: قطر لم تظهر بمستواها أمام الإكوادور.. وكيروش أخطأ ضد إنجلترا

كيروش
كيروش

أكد محمود فايز المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن هناك حالة حزن شديدة من عدم وصولنا إلى كأس العالم هذه المرة، خاصةً أن هناك حالة نضج من اللاعبين.

txt

مفاجأة عن سبب إلغاء الحكم لهدف الإكوادور في شباك قطر بافتتاح كأس العالم

txt

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

وتابع فايز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أحمد أسامه" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "ظهور منتخب قطر بهذا المستوى، من وجهة نظري هو وجود حالة ملل بسبب كثرة المعسكرات الطويلة".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "قطر ظهرت بشكل أليف للغاية والإكوادور لم يجد صعوبة في الفوز، بالرغم من أن منتخب قطر من أقوى المنتخبات ولعبنا ضده ونعلم قدراته جيدًا، ولكن كثرة المشاركة في البطولات والمعسكرات جعلهم يصلوا لحالة تشبع، بجانب العامل النفسي في المشاركة لأول مرة في بطولة بحجم كأس العالم".

وأشار فايز، إلى أن المغرب هي أقرب المنتخبات العربية للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، ولكن باقي مجموعات العرب صعبة للغاية.

واستطرد: "الفرص صعبة على قطر في التأهل، ولكن لا يوجد مستحيل في الكرة، وأتمنى أن يظهروا بصورتهم الطبيعية ضد السنغال وهولندا".

وأكمل محمود فايز: "كارلوس كيروش ضد إنجلترا ظهر بشكل غير متوقع، والمنتخب الإنجليزي شرس للغاية وتفوقهم طبيعي، وإيران فاجئني بتغيير طريقة اللعب، خاصةً أنه يلعب بطريقة 4-4-2، ولكن خوضه بخمسة لاعبين في خط الدفاع هو ما أضاع هيبة إيران في المباراة".

وقال فايز: "الفارق بين هيكتور كوبر وكيروش غير كبير، الثنائي قريبان من خطة اللعب، واعتماد الدفاع في المنتخب المصري، جاء بسبب السرعات والاعتماد على الهجمات المرتدة، ونجحوا في تحقيق بعض الأهداف".

واختتم مدرب منتخب مصر السابق: "أتمنى استمرار مشروع روي فيتوريا مع المنتخب الوطني، خاصةً أنه لا يملك ضغوطات في الوقت الحالي، ولديه الوقت للتجربة والوصول إلى أفضل تشكيل في الفترات المقبلة، والفوز على بلجيكا منحه الثقة وبدأت الجماهير تثق في قدراته، وإظهاره عناصر جديدة في صفوف الفراعنة، يُحسب له".

منتخب مصر العرب انجلترا الاكوادور هولندا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

إجراء عاجل.. تركيا تعلن غلق جميع المدارس في مدينة كركميش بعد قصفها

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

الصحة: الأطفال الأقل من عامين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي

ترشيحاتنا

رقم قياسي.. بيلينجهام ثاني أصغر لاعب إنجليزي يسجل بكأس العالم

للمرة الثانية.. هجوم حوثي على ميناء الضبة النفطي في اليمن

تضرر 2300 منزل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 162 قتيلا

سبب غياب زيزو عن مران الزمالك

بعد واقعة قاصر الشرقية.. القانون يعاقب من زوج الأطفال| تفاصيل

ماكرون يعلن التبرع بـ 100 مليون يورو لمولدافيا لمواجهة أزمة الطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة ... غادة عبد الرازق تثير الجدل بفيديو جديد| شاهد

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

بجمبسوت جرئ.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. شاهد| 5 صور جريئة جمعت نسرين طافش وزوجها

فيديو

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

بعد القط والأخطبوط والناقة.. عنزة تشارك في توقعات مباريات كأس العالم "فيديوجراف"

هكذا تحدى المرض.. غانم المفتاح حديث افتتاح كأس العالم| تغطية خاصة

مطلعتش مصرية .. أكلة غريبة انتشرت على جروبات الطبخ ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ