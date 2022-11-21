محمود فايز: قطر لم تظهر بمستواها أمام الإكوادور.. وكيروش أخطأ ضد إنجلترا

أكد محمود فايز المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن هناك حالة حزن شديدة من عدم وصولنا إلى كأس العالم هذه المرة، خاصةً أن هناك حالة نضج من اللاعبين.

وتابع فايز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أحمد أسامه" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "ظهور منتخب قطر بهذا المستوى، من وجهة نظري هو وجود حالة ملل بسبب كثرة المعسكرات الطويلة".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "قطر ظهرت بشكل أليف للغاية والإكوادور لم يجد صعوبة في الفوز، بالرغم من أن منتخب قطر من أقوى المنتخبات ولعبنا ضده ونعلم قدراته جيدًا، ولكن كثرة المشاركة في البطولات والمعسكرات جعلهم يصلوا لحالة تشبع، بجانب العامل النفسي في المشاركة لأول مرة في بطولة بحجم كأس العالم".

وأشار فايز، إلى أن المغرب هي أقرب المنتخبات العربية للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، ولكن باقي مجموعات العرب صعبة للغاية.

واستطرد: "الفرص صعبة على قطر في التأهل، ولكن لا يوجد مستحيل في الكرة، وأتمنى أن يظهروا بصورتهم الطبيعية ضد السنغال وهولندا".

وأكمل محمود فايز: "كارلوس كيروش ضد إنجلترا ظهر بشكل غير متوقع، والمنتخب الإنجليزي شرس للغاية وتفوقهم طبيعي، وإيران فاجئني بتغيير طريقة اللعب، خاصةً أنه يلعب بطريقة 4-4-2، ولكن خوضه بخمسة لاعبين في خط الدفاع هو ما أضاع هيبة إيران في المباراة".

وقال فايز: "الفارق بين هيكتور كوبر وكيروش غير كبير، الثنائي قريبان من خطة اللعب، واعتماد الدفاع في المنتخب المصري، جاء بسبب السرعات والاعتماد على الهجمات المرتدة، ونجحوا في تحقيق بعض الأهداف".

واختتم مدرب منتخب مصر السابق: "أتمنى استمرار مشروع روي فيتوريا مع المنتخب الوطني، خاصةً أنه لا يملك ضغوطات في الوقت الحالي، ولديه الوقت للتجربة والوصول إلى أفضل تشكيل في الفترات المقبلة، والفوز على بلجيكا منحه الثقة وبدأت الجماهير تثق في قدراته، وإظهاره عناصر جديدة في صفوف الفراعنة، يُحسب له".