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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إصابة موجهة رياض أطفال في حادث سير بحلوان

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، يفيد بإصابة ( إ - أ ) موجهة رياض أطفال ، بنزيف بالمخ والرئة ، نتيجة حادث سير ، أثناء انتقالها من مدرسة الشهيد خالد عيد سلامه متجهه إلى مدرسة الطلائع الابتدائية التابعتين لإدارة التبيين التعليمية لمباشرة عملها اليومي.

وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني لتلقى العلاج اللازم لها، وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد على رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان وأعضاء النقابة الفرعية ، بالتواجد مع المعلمة بالمستشفي وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة ومتابعة حالتها الصحية .

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وأكدت غرفة العمليات ، أن المعلمة تعرضت لحادث سير على الطريق من قبل أتوبيس نقل عام ، أثناء انتقالها من مدرسة الشهيد خالد سلامة فور انتهاء عملها متجهة إلى مدرسة الطلائع الابتدائية، أدي إلى حدوث نزيف بالمخ والرئة وكسر بالحوض وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني لتلقى العلاج اللازم .

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