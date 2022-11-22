تبدأ من 359 ألف جنيه .. ستروين سي اليزيه موديل 2023 فى مصر

تتصدر السيارة سي اليزيه موديل 2023 قائمة الارخص سعرًا ضمن سيارات ستروين المقدمة بالسوق المصري، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ستروين سي اليزيه موديل 2023 وابرز موصافاتها

ستروين سي اليزيه موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023

الفئة الاولى ستروين سي اليزيه موديل 2023 بسعر 359.900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين سي اليزيه موديل 2023 بسعر 399.900 جنيه.

ستروين سي اليزيه موديل 2023

مواصفات السيارة ستريون سي اليزيه موديل 2023

تمتلك السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، حيث يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

ستروين سي اليزيه موديل 2023

وتستغرق السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 مدة زمنية قدرها 12.7 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 188 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، وسنتر لوك، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى حساسات حركة، ومساحة تخزين تتسع إلى 206 لتر، إلى جانب جنوط رياضية 16 بوصة.

ستروين سي اليزيه موديل 2023

وتحتوي السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 على مكابح ABS و EBD، مع نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور ستيرنج، مع مصابيح أمامية حادة، واضاءة نهارية LED.