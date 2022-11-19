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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر يبدأ من 358 ألف جنيه .. C3 موديل 2022 أرخص هاتشباك من ستروين

ستروين C3 موديل 2022
ستروين C3 موديل 2022

تقدم شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة C3 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات مع قيمة تسويقية تبدأ من 358.900 جنيه، مما يجعلها تتصدر قائمة الارخص سعرًا المقدمة من ستروين بجانب النسخة سي اليزيه.

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 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ستروين C3 موديل 2022 وابرز مواصفاتها.

ستروين C3 موديل 2022 

الاسعار الرسمية للسيارة ستروين C3 موديل 2022 

 

الفئة الاولى ستروين C3 موديل 2022 بسعر 358.900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2022 بسعر 413.900 جنيه.

ستروين C3 موديل 2022 

تصل السرعة القصوى للسيارة ستروين C3 موديل 2022 إلى 180 كم/ساعة، مع توقيت زمني يقدر بـ 10.6 ثانية للوصول من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر، حيث تقدم السيارة بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي 3 سلندر.

ستروين C3 موديل 2022 

ويستطيع محرك السيارة ستروين C3 موديل 2022 ضخ قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

ستروين C3 موديل 2022 

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة ستروين C3 موديل 2022 من الوقود نحو 5.6 لتر، عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات ومنها حساسات ركن، وكاميرا للتحكم، ومرايات كهربائية جانبية، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة 7 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

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