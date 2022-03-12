تبدأ من 242 ألف جنيه.. سعر ومواصفات ستروين سي إليزيه 2022| صور

تنتمي السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر عدة فئات، تختلف من ناحية التجهيزات الداخلية ، حيث تشمل السيارة باقة من تقنيات الحماية إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم، بالاضافة إلى القدرات الفنية القياسية.

ستروين سي اليزيه 2022

مواصفات السيارة ستروين سي اليزيه 2022

تتسارع السيارة ستروين سي اليزيه 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.

ستروين سي اليزيه 2022

ويضخ محرك السيارة قوة قدرها 115 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 150 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

ستروين سي اليزيه 2022

وترتكز السيارة ستروين سي اليزيه 2022 على جنوط تتراوح بين 15 و 16 بوصة، مع مفهوم رباعي الابواب، إلى جانب مساحة الخزين الخلفية والتي تتسع إلى 506 لترات، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم مع مصابيح أمامية حادة واضاءة نهارية LED.

ستروين سي اليزيه 2022

وحصلت السيارة ستروين سي اليزيه 2022 على طول كلي يقدر بـ 4445 مم، وبعرض يبلغ 1953 مم، و 1474 مم للارتفاع، مع عدة تجهيزات منها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، وقفل مركزي.

ستروين سي اليزيه 2022

أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى ستروين سي اليزيه موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 242.900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين سي اليزيه موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 244.900 جنيه.

الفئة الثالثة ستروين سي اليزيه موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 272.900 جنيه.

الفئة الرابعة ستروين سي اليزيه موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 274.900 جنيه.