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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ستروين سي اليزيه 2023 الجديدة .. صور

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه 2023

تقدم شركة ستروين الفرنسية نسختها الوحيدة بالسوق المصري من فئة السيدان سي اليزيه موديل 2023، عبر الفئة COMFORT الاولى ، والاعلى تجهيزًا LUXURY، مع سعر رسمي يبدأ من 359.900 جنيه.

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تمتلك السيارة ستروين سي اليزيه 2023 حزمة من وسائل الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، مع خاصية التوزيع الالكتروني للمكابح ABS و  EBD، بالاضافة إلى زجاج كهربائي للاربعة ابواب، وقفل مركزي، ومرايات جانبية قابلة للطي.

ستروين سي اليزيه 2023

وتحتوي السيارة ستروين سي اليزيه 2023 على عدة تجهيزات ومنها، شاشة ملونة 7 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات، ومثبت للسرعة، مكيف للهواء، وعجلة قيادة باور ستيرينج.

ستروين سي اليزيه 2023

وتعتمد السيارة ستروين سي اليزيه 2023 على جنوط رياضية 15 بوصة، مع اضاءة نهارية، ومصابيح أمامية وخلفية ذات حادة، مع نسبة طول بلغت 4445 مم، و 1953 مم للعرض، مع اشارات جانبية بمنطقة الرفارف الامامية، ومساحة تخزين خاصة بالحقيبة الخلفية تسع 506 لتر.

ستروين سي اليزيه 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة ستروين سي اليزيه 2023 إلى 188 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0 ي مدة زمنية تستغرق 12.7 ثانية، حيث تمتلك السيارة محرك بقوة 115 حصانا، سعة 1600 سي سي 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل أوتوماتيكي سداسي السرعات.

 

ستروين سي اليزيه 2023

احدث الاسعار الرسمية للسيارة ستروين سي اليزيه 2023

 

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة ستروين سي اليزيه 2023 بقيمة قدرها 359.900 جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية LUXURY بسعر رسمي يبلغ 399.900 جنيه.                                                                                             

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