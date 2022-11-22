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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب ويلز: احتفال الجماهير بهدف بيل التاريخي كان رائعا.. وأظهرنا شخصية قوية أمام أمريكا

ويلز
ويلز

أكد  روبرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز الأول لكرة القدم، أن فريقه أظهر شخصية كبيرة للتعادل أمام أمريكا مشيرا إلى أنه كان من المذهل رؤية احتفال الجماهير بعد الهدف.

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وسجل منتخب ويلز هدفا في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1958 عن طريق جاريث بيل ليتعادل مع أمريكا بهدف لكل فريق.

وقال روبرت بيج في تصريحات صحفية بعد المباراة: "بعد التأخر بهدف ضد فريق جيد مثل الولايات المتحدة، أظهرنا الشخصية والفضل للاعبين للعودة والحصول على نقطة ، قررت إخراج جيمس لأن المباراة كانت مناسبة لـ مور، لكي نتقدم في المباراة لقد كان قرارا تكتيكيا".

وواصل "عندما حصلنا على ركلة الجزاء كنا نعرف من الذي سددها، مليون في المائة. لم يخذلنا أبدا من قبل، قبل مواجهة إيران، سيكون هناك عمل كبير للطاقم الطبي. لدينا لاعبون لا يلعبون بشكل أسبوعي ويعانون من الجانب البدني".

وأتم "لقد مر 64 عاما على مشاركة ويلز في كأس العالم، كان من المذهل رؤية احتفال الجدار الأحمر (جماهير ويلز)".

ووقع منتخب ويلز في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أمريكا وإيران وإنجلترا، كما يشارك منتخب ويلز في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد وصوله ربع نهائي نسخة 1958 في السويد.

روبرت بيج منتخب ويلز أمريكا كأس العالم جاريث بيل

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