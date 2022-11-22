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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. رياض سلامة: دخلنا مرحلة توحيد أسعار الصرف وبدأنا بالدولار

رياض سلامة
رياض سلامة

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من الأول من فبراير، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي في تصريح: "دخلنا مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشأنه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب".

وعن واقع أسعار الصرف ابتداء من فبراير، أوضح أنه "سيصبح لدينا سعران، الـ15 ألفا وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر". وعما إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى رفع أو خفض سعر الصرف، قال إن "السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، ولكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد".

وكشف أنه "في ضوء الإحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان، تبين أنه سيكون هناك نمو بالاقتصاد اللبناني في العام 2022 بحدود 2 بالمئة. وحركة الاستيراد ارتفعت وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف الماضي، المشكلة هي في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد".

يذكر أن سعر الصرف الرسمي الذي يطبقه البنك المركزي حاليا هو 1500 ليرة للدولار، وهو معدل أصبح غير موجود تماما منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019 والذي أدى إلى خسارة العملة لأكثر من 95%من قيمتها.
             
هذا ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية نحو 39 ألف ليرة للدولار.

رسميا.. الدولار بـ 15 ألف ليرة في لبنان من أول فبراير

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