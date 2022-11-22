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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الطريقة الصحيحة لعمل فطيرة الزعتر الأخضر

فطيرة الزعتر
فطيرة الزعتر

تقدم الشيف دعاء نوير طريقة عمل فطيرة الزعتر الشهية بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 
 

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طريقة تحضير العجة بخطوات بسيطة

مكونات عمل فطيرة الزعتر الأخضر

الزعتر الأخضر : 500 غراماً
- دقيق : كيلو
- الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة
- ماء فاتر : 4 اكواب
- البصل : 4 حبات
- زيت الزيتون : كوب
- ملح : حسب الرغبة

طريقة عمل فطيرة الزعتر الاخضر

لتحضير العجينة:

١_ انخلي الدقيق وأضيفي إليه الخميرة، والملح، وأضيفي الماء الفاتر، واستمري بالعجن بضع دقائق ثم ادهني العجينة بطبقة خفيفة من زيت الزيتون واتركيها ترتاح جانباً 15 دقيقة.

٢_افرمي البصل فرماً ناعماً وقلبيه على نار هادئة حتى يذبل.
افرمي أوراق الزعتر فرماً خشناً.
اخلطي البصل والزعتر وأضيفي إليه زيت الزيتون والملح بحسب الرغبة.

٣_قطعي العجينة لقطع بحجم كرة التنس ثم افردي العجينة على سطح مدهون بالقليل من الزيت على شكل مستطيل.

٤_وزعي بعض الحشوة فوقها ثم اطوي طرفي العجينة ثلث من كل جهة لتحصلي على مستطيل رفيع.
أضيفي بعض الحشوة فوق المستطيل واطوي طرفيه لتحصلي على شكل مربع واتركي القطعة جانباً وكرري العملية مع باقي القطع.

٥_سخني الفرن على درجة حرارة 275 مئوية ثم امسحي القطعة الأولى بزيت الزيتون من الناحيتين ثم افرديها بالشوبك لتحصلي على مستطيل ثم امسحي صينية الفرن بزيت الزيتون وضعي فيها قطعتين الواحدة بجانب الأخرى، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن وراقبي العجينة حتى تحمر من الأعلى وقلبيها ثم انتظري حتى تحمر من الجهة الأخرى وأخرجيها من الفرن.

٦_قومي بمسح كل قرص بعد خبزه بالقليل من الماء، وتضمن هذه العملية أن يظل القرص طرياً ولا ينشف.

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