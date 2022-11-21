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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير العجة بخطوات بسيطة

العجة
العجة

تعد العجة من الأكلات المصرية الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم العجة بالكثير من الوصفات المميزة والشهية.

وإليكم طريقة تحضير العجة بالخطوات

 

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مقادير العجة

5 بيضات
بصلة 
طماطم
حزمة من البقدونس
نصف حزمة من الكزبرة
قرن فلفل حار أو رومى حسب رغبتك
ملح
فلفل أسود
زيت
نصف كوب من الدقيق

طريقة تحضير العجة

في مقلاة ضعي قليلا من الزيت ثم قومى بتقطيع البصل إلى قطع متوسطة الحجم وضعيها فى الزيت حتى تأخذ اللون الذهبى، بعدها ابعديها عن النار.

ضعى البيض والخضروات والملح والفلفل الأسود في طبق و قلبيها جيدًا .

ضيفي الدقيق مع خليط البيض على مرتين وقلبى جيدًا حتى لا يصبح الخليط متماسكا جدا ، وإن وجدتى قوامه جامدا ضيفى ربع كوب من الماء.

في صينية مدهونه زيت ضعى البصل المحمر وخليط البيض، وادخلى الصينية الفرن واتركيها حتى تنضج فى وقت يقترب من الـ 20 دقيقة.

تقدم العجة ساخنة مع الخبز البلدى والبطاطس المحمرة.

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