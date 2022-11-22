ختام البرنامج التدريبي للعاملين بفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف

تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،اختتمت فعاليات برنامج تدريب العاملين بالتأمين الصحي ببني سويف على السلامة والصحة المهنية ،لتطوير مهارات وقدرات العاملين فى جميع التخصصات ، في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي



وشارك في البرنامج التدريب 36 متدرباَ من مختلف التخصصات من مديري الإدارات ومديري ورؤساء الشئون المالية والإدارية بالعيادات ورؤساء التمريض والكيميائيين ،وذلك على مدار يومين متتاليين،وفي حضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، والدكتور شهاب الدين صلاح مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن التدريب ، حاضرت فيها الأستاذة هالة عبد التواب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفرع على سياسات السلامة والصحة المهنية ، حيث تم تنفيذ التدريب تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية وتنظيم إدارة التدريب بالفرع