لبلبة تبكى على الهواء : هتوحشنا أيام مهرجان القاهرة السينمائي

قالت الفنانة لبلبة ، إنها شعرت حديثها عن لحظة ولادتها لم يكن فى خطة حديثها بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 44 وإنما جاءت عن طريق الصدفة.





وأوضحت خلال لقائها ببرنامج “ مساء دى إم سي” عبر فضائية “دى إم سي” ، على هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائي أنها كانت تتمني نجاح المهرجان وبالفعل هذا ماحدث ، مقدمة التهنئة للفنان حسين فهمى على نجاح المؤتمر .



وتابعت قائلًة :" سر استمرارى منذ الصغر وحتى الآن على الساحة الفنية أنها عشقت الفن ومنحت له كل حياتها منذ الصغر وساعدتها والدتها على الاستمرار فى السينما وعدم الابتعاد عنها حتى أننى أشعر فى بعض الأوقات كيف مرت تلك السنوات وكبرت سريعًا ".



انهردة آخر يوم



وتأثرت لبلبة أثناء حديثها باكيًة و قالت :" المهرجان هيوحشنا بقالنا كام يوم بنشوف بعض .. وانهردة آخر يوم ".