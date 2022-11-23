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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الخسارة علينا.. أصحاب المحلات بالعتبة يستغيثون من الباعة الجائلين

الباعة الجائلون
الباعة الجائلون

أرسل القارئ أحمد عماد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين أمام محله.

وقال في شكواه نعاني نحن أصحاب محلات النجف بالعتبة من افتراش الباعة الجائلين بالشارع أمام المحلات والبيع بأسعار أقل بسبب عدم دفع إيجارات أو عمالة أو خدمات مما يتسبب في الركود في السلع داخل المحلات بسبب هؤلاء الباعة الجائلين.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأصحاب المحلات وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الباعة الجائلين انتشار الباعة الجائلين حل مشاكل المواطنين مشاكل المواطنين حدوث كارثة إنسانية

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