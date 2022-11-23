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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: موافقة النواب على قانون تعويضات عقود المقاولات رسالة لدعم القطاع الخاص

أحمد أبو زيد ، عضو
أحمد أبو زيد ، عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن موافقة مجلس النواب على القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة رسالة هامة من الحكومة لدعم القطاع الخاص خاصة شركات المقاولات وتعويض المقاولين الذين تم الإضرار بهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية .

 

و أشار “ أبو زيد ” إلى أن هذا القانون يؤكد حرص الدولة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازان المالى للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها.

 

وقال إن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تتبلورفي إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة ، والأزمات المرتبطة بارتفاع الأسعار، والتي أحدثت زيادات كبيرة فى تكلفة التنفيذ الخاصة بكافة المشروعات .

 

وأوضح عضو اسكان البرلمان أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.


ووجه تحية شكر للحكومة على أنها أرست مبدأ الثقة والحوكمة والشفافية، وكذلك الشكر للجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على جهودها فى مناقشة مشروع القانون الذى ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب، وضبط آليات السوق وتشجيع للقطاع الخاص . 

أحمد أبو زيد مجلس النواب قانون تعويضات عقود المقاولات التوريدات لجنة الاسكان

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