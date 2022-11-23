عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالبا بدعم صغار المربين..

برلماني: تجاوز استثمارات الدواجن 100 مليار جنيه خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

النائب هشام هلال
النائب هشام هلال

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الدولة المصرية الآن بفكرها الحديث أصبح لها نظرة مستقبلية بشأن العمل على تطوير منتجها وفتح أسواق خارجية له بما يضمن توفير العملة الصعبة والتي أصبحنا في حاجة ماسة لها خاصة خلال الوقت الراهن.

ونوه هلال في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى مشروعات الدولة المصرية الضخمة المتميزة بمجال الانتاج الداجنى والذي  بلغ  حجم الاستثمارات فيه ما يجاوز الـ  100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والتوسع في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض.

وأضاف  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن مشروعات الإنتاج الداجني من المشروعات الهامة التي يلحق بها عدد كبير من المواطنين، حيث توفر فرص عمل تقارب ثلاثة ملايين فرصة ، الامر الذي يحتم الاهتمام بها ودعمها بكافة السبل، وعدم تركها للإهمال مثلما رأينا سابقا ولكن سرعان ما تداركت  الحكومة الموقف ووضعت حلا له فيما يخص أزمة نقص الأعلاف التي رأيناها الشهر الماضي.

وأكمل النائب هشام هلال حديثه لافتًا إلى التوسعات الكبيرة في مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والنباتي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك دعم على الجانب الأخر بالنسبة لصغار المربين والمنتجين حتى يكون لديهم القدرة على زيادة الثروة الحيوانية والاعتماد على المنتج المحلي، ناهيك عن تقليل فاتورة الواردات ودعم ملف الصادرات.

مجلس النواب الثروة الحيوانية حزب مصر الحديثة النائب هشام هلال الانتاج الداجنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

ترشيحاتنا

بعد تهديده بالانسحاب من كأس العالم..عقوبات رادعة في انتظار منتخب أوروبي|القصة الكاملة

إقبال كثيف من الزائرين للمتاحف والمناطق الأثرية اليوم.. صور

حيثيات حكم الإعدام لـ شاب تخلص من ضابط بمعسكر الأمن المركزي بالجيزة

كهربا ينتظم في مران الأهلي بالتتش| شاهد

حكم أداء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس للمسافر قبلها .. الإفتاء توضح

زيادة الرواتب.. قرار إماراتي عاجل بشأن العاملين في القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أمينة شلباية: الجواز فى بيت العيلة تنازل عن الخصوصية

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ