برلماني: تجاوز استثمارات الدواجن 100 مليار جنيه خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

مطالبا بدعم صغار المربين..

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الدولة المصرية الآن بفكرها الحديث أصبح لها نظرة مستقبلية بشأن العمل على تطوير منتجها وفتح أسواق خارجية له بما يضمن توفير العملة الصعبة والتي أصبحنا في حاجة ماسة لها خاصة خلال الوقت الراهن.

ونوه هلال في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى مشروعات الدولة المصرية الضخمة المتميزة بمجال الانتاج الداجنى والذي بلغ حجم الاستثمارات فيه ما يجاوز الـ 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والتوسع في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن مشروعات الإنتاج الداجني من المشروعات الهامة التي يلحق بها عدد كبير من المواطنين، حيث توفر فرص عمل تقارب ثلاثة ملايين فرصة ، الامر الذي يحتم الاهتمام بها ودعمها بكافة السبل، وعدم تركها للإهمال مثلما رأينا سابقا ولكن سرعان ما تداركت الحكومة الموقف ووضعت حلا له فيما يخص أزمة نقص الأعلاف التي رأيناها الشهر الماضي.

وأكمل النائب هشام هلال حديثه لافتًا إلى التوسعات الكبيرة في مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والنباتي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك دعم على الجانب الأخر بالنسبة لصغار المربين والمنتجين حتى يكون لديهم القدرة على زيادة الثروة الحيوانية والاعتماد على المنتج المحلي، ناهيك عن تقليل فاتورة الواردات ودعم ملف الصادرات.