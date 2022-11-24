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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: المدير الفني لمنتخب السعودية سيفشل حال توليه قيادة منتخب مصر..فيديو

صدى البلد

 

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، سيفشل حال تدريب منتخب مصر.


وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، «هيرفي رينارد لو جه مكان أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان هيمشي بعد بطولة أمم إفريقيا».

التعاقد مع اجيري..

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وتابع ضياء السيد،«هدف التعاقد مع أجيري خلال تلك المرحلة هو إعداد منتخب مصر ولكن بشكل مفاجئ تم تغير سياسية اتحاد الكرة، بعد إسناد تنظيم مصر بطولة أمم إفريقيا، حيث طلب منه الحصول على البطولة وهنا غير الاستراتجية إعداد منتخب مصر».


وواصل ضياء السيد، أن أجيري اختار قائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا عن طريق الاستماع للإعلام قائلاً« أجيري شاف ناس اول مرة في المعسكر قبل البطولة واختارهم بالإعلام بدون تخطيط».


 

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