رئيس مدينة الحسنة يتابع موقف تشغيل محطة مياه التحلية بقرية القسيمة

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء ، الوحدات الخدمية بقرية القسيمة التابعة لمركز ومدينة الحسنة، وشملت الجولة المرور علي محطة مياه التحلية لمتابعة تشغيلها بالتنسيق مع شركة المياه وشركة الكهرباء بالحسنة.

ورافقه خلال الجولة كل من :محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ، و أشرف علامه مدير الإدارة التعليمية بالحسنة،و المهندس أحمد عودة مدير شركة الكهرباء بالحسنة، و المهندس محمد شحاتة مدير شركة المياه والصرف الصحي بالحسنه، و محمد حجاب رئيس الوحدة المحلية بقرية القسيمة .



وقد تابع رئيس المدينة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع الإدارات الخدمية بالقرية .، كما تم المرور أيضا علي الادارات الخدمية لمتابعة انتظام العمل والتزام العاملين .



وأثناء الجوله التقي بعدد من شيوخ وأهالي قرية القسيمة للإستماع لمطالبهم وتم مناقشة المشاكل التي تواجههم ووعد سيادته بوضع الحلول المناسبة والسريعه لها .



وصرح رئيس المركز والمدينة، أنه سيتم الإرتقاء بالقري خلال الفترة المقبلة وتكثيف الجهود المبذولة لتقديم كافة الخدمات للأهالي بجودة عالية خاصة التجمعات النائية والمحرومة بقري المركز والمدينة.

القافلة الطبية

وشملت الجول ..متابعة ختام أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقرية القسيمة، والتي استمرت علي مدار يومين لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للأهالي، حيث تم المرور علي الحجرات الطبية المختلفة بالوحدة ومعمل التحاليل والصيدلة الخاصة بالأدوية للاطمئنان علي الخدمة المقدمة للمرضي.



كما حرص علي الإستماع الي الطاقم الطبي المتواجد لمعرفة ما تحتاجه الوحدة الصحية من أجهزة واحتياجات طبية لتقديم أفضل خدمة رعاية صحية للأهالي بالقرية .