اعرف نفسك.. انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لوزارة الشباب بالعريش

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لمكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة بمدينة العريش شمال سيناء ، تحت شعار اعرف نفسك والذي تنظمه الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ومتابعة العميد مصطفي رئيس الاداره المركزيه لشئون مكتب المحافظ.

وأكدت الدكتورة نيرڤانا فاضل، أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الشبابيه وصقل الشباب بفنيات إدارة الحياه وكيغية التعامل معها كما انه يؤهل الشباب إلي التعامل مع مستجدات الحياة.

منصة كياني



وأشارت الدكتورة إيناس عراقي ، إلى أن البرنامج هو إحدى أوجه الدعم من وزارة الشباب والرياضة لأبناء سيناء بناء على توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ولفتت إلى أن منصة كياني الذي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتعريف الشباب بهدف دعم الشباب في كافة محافظات الجمهوريه للإجابة على كافة تساؤلاتهم والوصول إلى الشباب من خلال المنصه للتعريف بكافة الخدمات المقدمه من الوزاره للشباب .

وأشار كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أن البرنامج يقدم الدعم لشباب سيناء من خلال محاضرين متميزين من وزارة الشباب والرياضه لدعم الشباب وصقل المهارات التي تؤهلهم لاتخاذ القرار وتدعمهم لمواجهة كافة التحديات.



وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مستشار وزير الشباب والرياضية للمناطق الحدودية، إن الوزاره تولي اهتماما كاملا لشباب سيناء مؤكدا أن بداية البرنامج كياني" كانت من مدينة بئر العبد ، واستمر لثلاث ايام وتستكمل فعاليات البرنامج اليوم بمدينة العريش بالمدينة الشبابيه بحضور نخبه ممتازة من محاضرين وزارة الشباب مقدما الشكر الي الاداره الاستراتيجيه بمديرية الشباب والرياضة، وكافة ادارات النشاط بالمديربة على الترتيب الجيد للبرنامج.





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