عار.. وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم

انتقد وائل جمعة، نجم الكرة المصرية، أداء الزامبي جاني سيكازوي، الذي أدار مباراة بلجيكا وكندا في المجموعة السادسة لكأس العالم 2022.

وقال «جمعة» عبر بي إن سبورتس: «إدارة سيكازوي السيئة في مباراة كندا وبلجيكا تعكس حالة التحكيم في أفريقيا، من العار أن يتواجد هذا الحكم في كأس العالم».

وأكمل: «على سيكازوي أن يعود في أقرب طائرة إلى بلده زامبيا، وعار على أفريقيا تواجد هذا الحكم ضمن حكام المونديال».

وكان منتخب بلجيكا قد انتصر على نصيره الكندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الطرفين مساء الأربعاء بمنافسات كأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن سيكازوي كان له واقعة مثيرة للجدل في مباراة تونس ومالي بأمم أفريقيا 2021 باطلاق صافرة النهاية قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.