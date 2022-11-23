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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسرتم أخلاقيًّا لأفكاركم الدنيئة.. رسالة شديدة اللهجة من البلوشي للمنتخب الألماني

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

وجه المعلق الرياضي العماني الشهير خليل البلوشي رسالة قاسية وقوية إلى المنتخب الألماني بعد الخسارة أمام اليابان في كأس العالم 2022 في قطر.

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وخسر منتخب ألمانيا أمام نظيره المنتخب الياباني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الأربعاء بعدما كان متقدمًا بهدف للاشيء.

وقبل انطلاق المباراة وجه لاعبو المنتخب الألماني رسالة لدعم المثلية من خلال الصورة التي اعترضوا من خلالها على منعهم من وضع شارة المثلية.

وكتب خليل البلوشي عبر حسابه الشخصي: «حتمًا ستخسر حينما تفكر خارج كرة القدم، وعن أي تفكير هو الأقذر على وجه المعمورة».

وتابع البلوشي منتقدا لاعبي المنتخب الألماني: «يا أخي اخجل من نفسك واختشي على حالك.. أليس فيكم رجل عاقل؟.. خسرتم أخلاقيًّا قبل أن تخسروا في كرة القدم، وخسرتم كل من كان يشجعكم لأنه لن يشجع أفكاركم الدنيئة وتفكيركم الشاذ».

وأضاف خليل البلوشي :«لا أسف عليكم، فالكمبيوتر الياباني لقنكم الدرس ومازال هنالك الكثير من الدروس إن شاء الله».

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