أحمد بدوي: تشغيل مستشفى قها المركزي بكامل طاقتها

تابع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان اليوم التشغيل الفعلى لـ مستشفى قها المركزي حيث قام بزيارة ميدانية يرافقة الدكتور على طبل مدير المستشفى والدكتور احمد رجب عبد العاطى نائب المدير بتفقد جميع أقسام المستشفى منها قسم الاستقبال والعناية المركزة والحضانات والاشعة والتقى بعدد من المواطنين المترددين على المستشفى .

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان فى تصريحات صحفية انه تقدم للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ببيان عاجل فى مجلس النواب طالب فيه بضرورة تشغيل المستشفى وخصوصا بعد انتهاء جائحة كورونا حيث تم تخصيص المستشفى وقتها لاستقبال الحالات ولكن بعد انتهاء الجائحة كان لابد من تشغيلها لخدمة اهالى دائرة طوخ وقها ورواد الطريق الزراعى السريع حيث تقع المستشفى على الطريق وتعد من اهم المستشفيات فى عمليات استقبال حوادث الطرق بعد اعمال احلال وتجديد مستشفى طوخ .

أوضح " بدوى " ان مستشفى قها المركزى يعد من أهم المستشفيات الموجودة فى محافظة القليوبية وتشغيلها بشكل فعلى سوف يخفف الضغط على مستشفى بنها الجامعى ومستشفى كفر شكر المركزى وخصوصا فى استقبال الحوادث .

اضاف ان مستشفى قها المركزى يخدم ايضا جميع قرى طوخ وقها وخصوصا ان مستشفى طوخ المركزى جارى أعمال الإنشاء بها بعد هدمها للإحلال والتجديد .

من جانبه قال الدكتور على طبل مدير المستشفى توجد به جميع الاقسام من عناية مركزة لعمليات وحضانات ولفت الى اننا يوميا نقوم باجراء عمليات ونستقبل حالات بشكل يومى وقال انه يوجد 66 سرير داخلى و11 حضانة و15 عناية بجانب قسم الاشعه الذى يقدم خدمة طوال الـ 24 ساعة .

افتتاح مستشفى قها المركزي بكامل طاقتها

افتتاح مستشفى قها المركزي بكامل طاقتها

افتتاح مستشفى قها المركزي بكامل طاقتها

افتتاح مستشفى قها المركزي بكامل طاقتها

افتتاح مستشفى قها المركزي بكامل طاقتها

افتتاح مستشفى قها المركزي بكامل طاقتها

افتتاح مستشفى قها المركزي بكامل طاقتها

افتتاح مستشفى قها المركزي بكامل طاقتها