خبير سياحي: زيارة الشخصيات الهامة ستعطي رواجا إيجابيا للقطاع .. فيديو

أكد عادل المصري ، الخبير السياحي، أنه لا بد من وجود الوعي السياحي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة الشخصيات الهامة والإجتماعية، مثل زيارة إيفانكا ترامب لمصر، ستعطي رواج إيجابي للسياحة المصرية.

وقال عادل المصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه نحتاج السائح ذو القيمة العالية، ويمكنه الإضافة للمنتج السياحي المصري.

وتابع الخبير السياحي، أن وزارة السياحة قامت بعمل أفلام قصيرة من أجل السائح، وتم عملها بكل اللغات، ومع كبرى شركات إنتاج الأفلام القصيرة، مؤكدا أن تلك الأفلام لها دور هام في دعم السياحة.

الاهتمام بالوعي

وأشار عادل المصري إلى أن السائح يهتم بسياحة الأثار، مؤكدا أنه نحتاج إلى الاهتمام بالوعي السياحي والمقومات السياحية ووسائل المواصلات.

واستكمل الخبير السياحي تصريحاته قائلا أن “العاملين في السياحة يصل إلى 2 مليون ونصف، مؤكدا أن 72 صناعة تستفيد من قطاع السياحة”