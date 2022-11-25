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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جريشة: حكم مباراة البرازيل و صربيا هو الأفضل حتى الآن

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن حكم مباراة البرازيل وصربيا في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر يعد الأفضل تحكيماً في الجولة الأولى بالمونديال حتى الآن.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" حكم مباراة البرازيل و صربيا هو الأفضل حتى الآن وبعض المباريات بالجولة الأولى بالمونديال شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة خاصة في لقاء منتخب تونس".

 

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وتابع:"مع مرور الوقت أعتقد أن التحكيم سيتحسن في الجولات القادمة ببطولة كأس العالم المقام حالياً في قطر  ".

إسلام صادق بشرى سارة البرازيل الأهلى منتخب تونس بطولة كأس العالم

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