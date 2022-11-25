جريشة: حكم مباراة البرازيل و صربيا هو الأفضل حتى الآن

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن حكم مباراة البرازيل وصربيا في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر يعد الأفضل تحكيماً في الجولة الأولى بالمونديال حتى الآن.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" حكم مباراة البرازيل و صربيا هو الأفضل حتى الآن وبعض المباريات بالجولة الأولى بالمونديال شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة خاصة في لقاء منتخب تونس".



وتابع:"مع مرور الوقت أعتقد أن التحكيم سيتحسن في الجولات القادمة ببطولة كأس العالم المقام حالياً في قطر ".