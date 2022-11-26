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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري بجميع المدارس| تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 امتحانات شهر نوفمبر .. تنطلق رسميا خلال الاسبوع الجاري لطلاب صفوف النقل في جميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية .

ففي مدارس محافظة القاهرة والاسكندرية ومطروح والمنوفية وقنا والشرقية ومعظم المحافظات تبدأ امتحانات شهر نوفمبر ابتداءا من يوم الاحد 27 نوفمبر 2022  ، وفي القليوبية تبدأ امتحانات شهر نوفمبر من الخميس 1 ديسمبر 2022 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن جدول امتحانات شهر نوفمبر تم اعلانه بواسطة مديريات التربية والتعليم ، حيث أن امتحانات شهر نوفمبر لا تعقد بشكل مركزي بجدول موحد من وزارة التربية والتعليم 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  على أن امتحانات شهر نوفمبر قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة ستكون كالتالي: 

  • 80% من درجة اختبار نهاية الفصل
  • 10% من درجة امتحان الشهر
  •  5% على المواظبة
  • 5% على السلوك

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب والشائعات التي تزعم إلغاء الامتحانات ، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه  سوف يكون هناك 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد لسنوات النقل: 

  • الاختبار الأول، يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة
  •  الاختبار الثاني، يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة
  • اختبار نهاية الفصل الدراسي، ويكون في نهاية الفصل الدراسي، ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله

و وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي). 

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة

 

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

 

امتحانات شهر نوفمبر امتحانات شهر نوفمبر نوفمبر Jobs Education

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