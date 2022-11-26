لميس سلامة: حملة وزارة التضامن للقضاء على العنف ضد المرأة مهمة وفي وقتها| فيديو

قال الإعلامية لميس سلامة ، بمناسبة الاحتفال العالمي بالأمس باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، إن برامج وزارة التضامن الاجتماعي تتابع قضايا المرأة ، وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة حملة "16 يوم" للقضاء على العنف ضد النساء بعنوان "أمسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار".

وتابعت " سلامة " ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن شعار المرأة يؤكد أن أي سيدة مصرية يمكنها مواجهة العنف حين تتعرف على حقوقها ، وتتغلب على العقبات التي تواجه ، وعندها تستطيع المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصها ، مسترسلة : " حملة مهمة وفي وقتها وسيكون لها نجاح كبير " .

ودشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تقام هذا العام تحت شعار "امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار"، حيث تبدأ الحملة من اليوم الجمعة وتستمر حتي العاشر من ديسمبر المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

