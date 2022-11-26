حازم عويان يطالب البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر

رفض النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر قائلا : بصفتى نائبا فى البرلمان المصرى ومواطنا، أرفض هذا التقرير شكلا ومضمونا .

وأكد عضو مجلس النواب، أن التقرير به العديد من المغالطات عن الواقع المصري، مشيرا إلى أن هناك المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاولون ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.

وأضاف النائب حازم عويان في بيان له، اليوم ، ، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مسيس ومغالط ويعتمد على مصادر تكره مصر والمصريين ، ويتماشى مع تيارات معادية للوطن.

واكد النائب حازم عويان ، أن مصر لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم مصر وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو مرفوض وغير مسموح بالتجاوز في حق سيادتنا الداخلية.

وأوضح النائب حازم عويان، أن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي في بيانه حول حالة حقوق الإنسان في مصر أمر يتنافى تماما مع الواقع، ويؤكد أن له أهداف خاصة ضد الدولة المصرية، مطالبا البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، موضحا أنه لن يقبل اى مصري فرض وصاية على مصر أو التدخل في شؤونها لخدمة تيارات إرهابية، ثار ضدها ملايين المصريين قبل سنوات .