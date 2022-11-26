عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حازم عويان يطالب البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان

رفض النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر قائلا : بصفتى نائبا فى البرلمان المصرى ومواطنا، أرفض هذا التقرير شكلا ومضمونا .

وأكد عضو مجلس النواب،  أن التقرير به العديد من المغالطات عن الواقع المصري، مشيرا إلى أن هناك المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاولون ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.

وأضاف النائب حازم عويان  في بيان له، اليوم ، ، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مسيس ومغالط ويعتمد على مصادر تكره مصر والمصريين ،  ويتماشى مع تيارات معادية للوطن.

واكد النائب حازم عويان ، أن مصر لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم مصر وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو مرفوض وغير مسموح بالتجاوز في حق سيادتنا الداخلية.

وأوضح  النائب حازم عويان، أن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي في بيانه حول حالة حقوق الإنسان في مصر أمر يتنافى تماما مع الواقع، ويؤكد أن له أهداف خاصة ضد الدولة المصرية، مطالبا البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، موضحا أنه لن يقبل اى مصري فرض وصاية على مصر أو التدخل في شؤونها لخدمة تيارات إرهابية، ثار ضدها ملايين المصريين قبل سنوات .

الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان مجلس النواب البرلمان الأوروبي تقرير البرلمان الأوروبي حازم عويان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

عاشور: لجنة من “الأعلى للجامعات” لوضع استراتيجية لتنظيم فعالية شهرية بأقاليم الجمهورية

الأعلى للجامعات يشيد بجهود المراكز البحثية التي شاركت بفاعلية في فعاليات مؤتمر COP27

سوسن بدر: لا أحب لقب نجمة.. ولا أصلح لشخصية نفرتيتي

انطلاق فعاليات سلسلة المعسكرات التدريبية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات

هل تواصل بث المباريات؟.. قناة الهوية تشوق الجماهير لمشاهدة مباريات كأس العالم

وزيرا التعليم و الأوقاف يكرمان الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوسن بدر: شادي عبد السلام اختار لي اسمي قبل تقديم دور نفرتيتي

عقب التنمر عليها..10 صور لـ أصالة قبل وبعد التجميل

بـ نظارة غريبة.. غادة عبدالرازق تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال في باريس |شاهد

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في دبي| شاهد

فيديو

تحذير جديد من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم |فيديو

تغطية خاصة.. تراجع الدولار وارتفاع الذهب عالميا.. فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ