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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ويست هام يبدي استعداده لبيع التشيكي فلاديمير كوفال إذا حصل على السعر المناسب

التشيكي فلاديمير
التشيكي فلاديمير كوفال

أبدى فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي، استعداده لبيع الدولي التشيكي فلاديمير كوفال نجم فريقه الأول لكرة القدم في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل، إذا حصل على السعر المناسب.
وأوضحت صحيفة "فوتبول لندن" الإنجليزية إن فلاديمير كوفال ارتبط بالإنتقال إلى فريق البوندسليجا الألماني باير ليفركوزن وتشير التقارير إلى أن وست هام سيقبل العروض في يناير إذا تم الوفاء بسعره.
وأضافت أن الفريق الإنجليزي يتطلع إلى بيع لاعبه التشيكي لجمع الأموال بعد فترة انتقالات صيفية مزدحمة ، حيث أنفق وست هام حوالي 160 مليون جنيه إسترليني لثمانية تعاقدات.
ولعب كوفال في سبع من مباريات وست هام الثماني في الدوري الأوروبي هذا الموسم ، وكان في التشكيلة الأساسية لأول سبع مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز.
ومع ذلك ، خاض اللاعب التشيكي الدولي مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه ضد إيفرتون في جوديسون بارك في سبتمبر الماضي، وكان التوقيع الصيفي بن جونسون هو الخيار المفضل في مركز الظهير الأيمن منذ ذلك الحين.
وتشير التقارير إلى أن ويست هام سيقبل عطاءات تبلغ حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني في مقابل كوفال الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، لكن لدى النادي خيار لتمديد صفقته لمدة عامين آخرين.
وأفادت تقارير في ألمانيا في أوائل نوفمبر الجاري إلى أن الانتقال إلى باير ليفركوزن قد يكون أمرًا واردًا للاعب التشيكي.

 

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