عضو بالتنسيقية: مصر تطبق حقوق الإنسان أفضل من الغرب

أكد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر دولة تطبق حقوق الإنسان بخلاف ما يطبقه الغرب.



وقال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "بيان البرلمان الأوروبي ليس أول مرة، لأنهم يستخدمون دائما هذه الورقة عندما يريدون مخاطبة الدولة المصرية وعندما يستشعرون أن الدولة المصرية تتقدم للأمام".

وأضاف عمرو درويش: "محتوي بيان البرلمان الأوروبي كلام فارغ، ولابد أن يتفهموا جيدا أن مصر حاليا غير مصر قبل الـ10 سنوات الماضية".

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، على أن مصر ليست في حاجة للدفاع عن نفسها في مجال حقوق الإنسان، مضيفا: "مصر منفتحة تماما في ملف حقوق الإنسان".

