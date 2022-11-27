للحفاظ على صحة الكبد.. ابتعد عن الأشياء الستة الضارة

يعمل الكبد على إزالة السموم من الجسم وإنتاج الجلوكوز، ومن الضروري أن يظل الكبد بصحة جيدة، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الكبد، تابع عن كثب نظامك الغذائي.

وفقًا لـ مايو كلينك، هناك علاقة مهمة بين الكبد والكوليسترول، والإفراط في تناول الزيت أو الوجبات السريعة أو الكحول أو الكثير من مسكنات الألم ضارة جدًا بالكبد.

دعنا نعرف الأشياء التي تعد من أعداء الكبد.

لا تشرب الكحول

الاستهلاك المفرط للكحول ضار بالكبد، حيث يحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، ونتيجة لذلك تبدأ الدهون في التراكم في الجسم وتلك الدهون الزائدة تعزز تليف الكبد، كما أن استهلاك الكحول يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة.

الوجبات السريعة ضارة أيضًا بالكبد

استهلاك الوجبات السريعة له أيضًا تأثير سلبي على الجسم والكبد، فهناك صعوبة في هضم الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية ما يؤدي إلى تسمم الكبد بالتسمم، ولهذا السبب يوصي الأطباء دائمًا بتجنب الوجبات السريعة.

تجنب تناول المكملات

كثير من الناس الذين يمارسون الرياضة يحصلون على دعم المكملات للحفاظ على لياقتهم البدنية والحصول على لياقة بدنية جميلة. هذا لا ينبغي أن يتم على الإطلاق. هذا له تأثير سيء على الصحة. يمكن أيضًا أن يتلف الكبد عن طريق استخدام المكملات. تأكد من استشارة طبيبك قبل تناول أي نوع من المكملات.

لا تأخذ الكثير من المسكنات

يلعب الكثير من المسكنات أيضًا دورًا مهمًا في جعل الكبد غير صحي. تجنب الاستخدام المفرط للأدوية مثل Combiflam ، Brufen ، Voveren. قلل أيضًا من استخدام المضادات الحيوية. يؤدي الاستخدام المفرط للستيرويدات أيضًا إلى الإضرار بالكبد والقلب والكلى، ولا تستخدم أي نوع من كريمات الستيرويد والحقن بدون نصيحة الطبيب.

الأطعمة المعبأة تضر الكبد

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الكبد ، فقم بإزالة جميع أنواع الأطعمة المعبأة والمعالجة من نظامك الغذائي الروتيني. الاستهلاك المفرط للبسكويت والبسكويت والعجين والمعجنات والكعك والآيس كريم والوجبات الخفيفة ورقائق البطاطس يمكن أن يتلف الكبد، قم بتضمين المزيد من الخضروات الخضراء والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.

قلل من الملح والسكر واللحوم الحمراء

على الرغم من أنه يجب على الجميع استهلاك الملح والسكر باعتدال للبقاء بصحة جيدة ، ولكن إذا كنت تريد حقًا الحفاظ على صحة الكبد ، فيجب دائمًا تجنب الكميات الزائدة من هذين الأمرين. بصرف النظر عن هذا، للحفاظ على الكبد قويًا ، يجب أن نتجنب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، لأنها تضعف الكبد.