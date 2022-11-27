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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة أوباما تتغزل فيه بجلسة تصوير على إنستجرام.. وتقدم نصيحة للمتزوجين

ميشيل أوباما
ميشيل أوباما

شاركت «ميشيل أوباما» ملاحظة دافئة عن الزواج من خلال جلسة تصوير جمعتها بزوجها الرئيس الأمريكي الأسبق «باراك أوباما».

كتبت ميشيل أوباما على الصور "بيتي هو باراك"، تقول: "كشخص بالغ، عشت في عدد من الأماكن، لكن بقدر ما أشعر بالقلق، لم يكن لدي سوى منزل حقيقي واحد، عائلتي هي بيتي، وبيتي هو باراك" في إشارة إلى زوجها باراك أوباما.

نصيحة ميشيل أوباما للمتزوجين

تحدثت «ميشيل أوباما» أيضًا عن كيفية تطور زواجهما وقصة حبهما الفريدة من نوعها، تقول' "زواجنا لم يكن أبدًا مثاليًا بنسبة 50-50، كل منا في حاجة دائمة إلى المزيد من الاهتمام، يجب أن نكون مستعدين للاستماع إلى بعضنا البعض، بصدق ودون دفاع، عندها فقط، يمكننا أن نتطور معًا في علاقتنا".

ووفقًا لميشيل أوباما "إن تألق العلاقة أثناء المواعدة سيقودك مباشرة إلى الصعوبة بمجرد أن تتزوج، لا يمكنك تجاهل المشاكل عندما تعيش مع شخص ما يومًا بعد يوم".

وأضافت أنه يجب على الناس أن يسألوا أنفسهم: "ما الذي أحاول الخروج منه في هذه العلاقة؟ هل فكرت حقًا في الأمر؟".

أنهت ميشيل أوباما رسالتها بالقول: "الآن أريد أن أسمع منكم، ما هي النصيحة التي تودون مشاركتها بشأن الزواج أو العلاقات؟"، وفي الهاشتاج، كتبت اسم كتابها الذي صدر مؤخرًا - "The Light We Carry".

أوباما ميشيل أوباما الرئيس الامريكي الاسبق باراك باراك أوباما

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