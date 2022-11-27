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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب كرواتيا يكتسح كندا برباعية والأخير يودع كأس العالم

صدى البلد

اكتسح منتخب كرواتيا نظيره الكندي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تقدم ألفونسو ديفيز بهدف أول لـ منتخب كندا في الدقيقة 2، كأسرع هدف في تاريخ المونديال.

وتعادل كراماريتش لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 36، ثم أضاف ماركو ليفايا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

ثم سجل كراماريتش الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يضيف ماير الهدف الرابع في الدقيقة 94.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالتالي:

ليفاكوفيتش، يورانوفيتش ، لوفرين ، جوارديول ، بورنا سوسا ، بروزوفيتش ، مودريتش ، كوفاسيتش ، ليفايا ، بيريسيتش ، كراماريتش.

تشكيل منتخب كندا:

بورجان، جونستون أليستير، فيتوريا، ميلر، بوشانان، أوستاكيو، هوتشينسون، لاريا، ألفونسو ديفيز، لارين، جوناثان ديفيد.

ترتيب المجموعة السادسة كالتالي:

كرواتيا: 4 نقاط

المغرب: 4 نقاط.

بلجيكا: 3 نقاط.

كندا: 0 نقاط.

كرواتيا الكندى دور المجموعات كأس العالم قطر

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