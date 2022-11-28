شرفتوا كل العرب.. أحمد زاهر يهنئ منتخب المغرب على الفوز أمام بلجيكا

هنأ الفنان أحمد زاهر، المنتخب المغربي على الفوز أمام بلجيكا بهدفين دون رد، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وكتب أحمد زاهر عبر حسابة بموقع إنستجرام: “ألف مليون مبروك اسود المغرب شرفتوا كل العرب النهارده ومبروك للعالم العربي كله النهارده فوز المغرب الحبيبه ربنا معاكوا يا اسود وربنا يكرم الاخضر السعودي المشرف جدا امام المكسيك وتزيد فرحه العرب وتكبر بيكوا وكلنا في ضهر كل فريق عربي في البطولة”.



وتمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على منافسه منتخب بلجيكا بهدفين دون رد، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وتصدر المغرب المجموعة بجدارة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب بلجيكا الثاني، و3 نقاط عن كرواتيا التي ستختتم الجولة الثانية بالمجموعة بمواجهة منتخب كندا المتذيل بلا نقاط.