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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة العالمية تبدأ أعمالها في الرياض تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"

صدى البلد

انطلقت اليوم بالعاصمة السعودية (الرياض) أعمال القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة، تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل" ، ويُعد الأكبر من نوعه في تاريخ قمم المجلس التي تستمر حتى 1 ديسمبر 2022.

وتعد القمة العالمية من أكثر أحداث السفر والسياحة تأثيرًا ضمن روزنامة لقاءات هذا القطاع طوال العام؛ يحضرها نحو 3000 شخص من بينهم قادة صناعة السياحة في العالم، وتشهد مشاركة العديد من النساء القياديات والملهمات في المجالات الإنسانية والحكومية والأعمال من مختلف دول العالم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب قوله إن القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في نسختها الثانية والعشرين ترسم خارطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر يتشارك فيه القطاعان العام والخاص، بحضور عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين البارزين في العالم.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون إنّ هذا الحدث الذي يقام هذا الأسبوع، سيتجاوز عدد المشاركين فيه من قادة وروّاد الأعمال على المستوى الدولي ومن الوفود الحكومية من أنحاء العالم، كل الأرقام القياسية التي سُجلت في السابق.

وأضافت أن هذا الحدث يجمع أبرز وأهم القادة والمسؤولين في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، بهدف مناقشة سبل ضمان مستقبل هذا القطاع على المدى الطويل، الأمر الذي يُعد مهمًا جدًا للاقتصاد العالمي، واستحداث الوظائف، وتطوير سبل العيش في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الى أن أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة يخططون خلال السنوات الخمس المقبلة، لاستثمارات ضخمة تفوق قيمتها 10.5 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية.

وسيتحدّث في هذه القمّة شخصيّات عالميّة بارزة، من بينها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بعد مارجريت تاتشر، كما سيُلقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، خطابًا على منصة القمّة العالمية؛ حيث بذل بان كي مون جهودًا كبيرة خلال فترة توليه منصب الأمين العام، في دعم مسيرة التنمية المستدامة، كما كان له دور فاعل في تمهيد الطريق لتوقيع ما عُرف باسم اتفاق باريس للمناخ، لا سيّما في حشد جهود قادة العالم لحماية البيئة والحفاظ على التوازن المناخي.

وسيتحدث خلال القمة العالمية أيضًا، الممثل والمخرج السينمائي إدوارد نورتون، الفائز بجائزة جولدن جلوب، المعروف بدفاعه القوي عن الطاقة المتجددة، وبدعمه المحافظة على الحياة البرية الأفريقية، كما سيشارك نورتون في جلسة حوارية ستجيب عن الكثير من الأسئلة في هذا الشأن.

وستتركّز فعاليّات القمّة التي تنعقد تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"، على القيمة الكبرى للقطاع، ليس بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فحسب، بل بالنسبة إلى كوكب الأرض ككلّ، وخصوصًا للمجتمعات في كل أنحاء العالم.

الرياض السفر من أجل مستقبل أفضل وزير السياحة السعودي

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