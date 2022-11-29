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رئيس التحرير
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تعليم

متحدث التعليم: امتحانات الثانوية العامة ورقية.. ولن يدخل الطالب بتابلت.. والتصحيح إلكتروني

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقية، مشيرا إلى أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وبابل شيت، وكراسة للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وقال شادي زلطة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية، إن الطالب سيتسلم كتيب المفاهيم الذي يساعده على فهم فكرة أسئلة الامتحانات، مشيرا إلى أن 85% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية.

وأضاف أن الطالب سيدخل بكتيب المفاهيم الذي يضم قواعد ومصطلحات وقوانين درسها طوال العام، ، موضحا أن التصحيح إلكتروني في امتحانات الثانوية العامة وكل خطوة يجيب عليها الطالب عن سؤال يحصل على درجة.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني قد أعلن في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي نوعية أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وأن امتحان اللغة العربية يحتوي على 56 سؤال اختيار من متعدد يتضمن 68 درجة و4 أسئلة مقالية تمنح 12 درجة ودرجات الاختبار الكامل عليه 80 درجة.

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