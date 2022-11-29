حسين الشحات يشارك جمهوره بصورة له مع ابنه الرضيع

شارك حسين الشحات ، لاعب النادي الأهلي، جمهوره بـ صورة له مع نجله الرضيع ، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” .

وعلق حسين الشحات بوضع إيموشن قلب وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه .

ويذكر أن الإعلامي محمد شبانة ، أكد أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أبلغ حسين الشحات، لاعب الفريق بأنه لا ينوي الاستغناء عنه كما يتردّد، وأن الأمر فقط متوقف عليه.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر طلب من الشحات ضرورة استعادة تألقه وتركيزه في الفترة المقبلة".

وأضاف: "كولر طلب من حسين الشحات أن يطوّر نفسه حتى يوافق على تجديد عقده عندما يتم سؤاله من إدارة النادي الأهلي".

وواصل: "هناك مروان عطية ومحمد رضا بوبو مرشحان للانتقال إلى الأهلي، وظهر بعض الوكلاء بعرض لإدارة النادي للتعاقد مع محمود حمادة في الصيف القادم بعد انضمامه لمنتخب مصر مؤخرًا".

واختتم: "كولر متحفظ على سن محمود حمادة الذي يقترب من الـ30 عامًا، وهي المشكلة التي تقف وراء التعاقد معه".