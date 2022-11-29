عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. بريطانيا تفتتح 7 مراكز تلقيح ضد الفيروس|فيديو

كورونا| أرشيفية
كورونا| أرشيفية

عرضت فضائية يورونيوز مقطع  فيديو يعرض لقطات لـ  سبعة مراكز تلقيح افتتحتهم بريطانيا، في خضم زيادة هائلة في عدد إصابات كوفيد-19.

وفي سياق أخر، عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو يرصد لقطات لـ ثوران أكبر بركان في العالم، والذي ثار لأول مرة منذ 40 عاماً.
 

وقالت السلطات الأمريكية إن أكبر بركان نشط في العالم في هاواي، والذي يسمى ماونا لوا، ثار للمرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عامًا، فيما أعلنت طواقم الطوارئ حالة التأهب.
 

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تدفقات الحمم البركانية ما تزال محتواة داخل كالديرا قمة ماونا لوا، لكن أذا تغيرت الظروف يمكن أن يشكل اندفاع الحمم تهديدًا للسكان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض .. تفاصيل أزمة الأعلاف وكيفية حلها

يواصل الإرتفاع .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-11-2022

ترشيحاتنا

بعد برونزية بطولة العالم.. سيف عيسى يتصدر التصنيف العالمي للتايكوندو

منهم شقيقان.. مقتل 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في حوادث منفصلة

يوم أسود على تل أبيب|إسرائيل تشتعل بعد تحالف نتنياهو مع نائب مناهض للمثليين

حبس قاتل والدته في عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات

في صاروخ خاص.. إيلون ماسك يرسل آيس كريم وفطائر إلى الفضاء

ماذا تفعل في من ظلمك؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء غامض لراكب على سفينة أمريكية.. لن تصدق أين وجدوه

طلبت 5 ملايين دولار تعويضًا.. أمريكية تقاضي مطعم شهير لسبب غير متوقع

صادم.. 7 هنود وكلبان ودجاجة على موتوسيكل واحد| فيديو

إيطاليا| أحد أبرز اكتشافات التاريخ.. العثور على تماثيل فريدة تعود للعصور الرومانية

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ