بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. بريطانيا تفتتح 7 مراكز تلقيح ضد الفيروس|فيديو

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو يعرض لقطات لـ سبعة مراكز تلقيح افتتحتهم بريطانيا، في خضم زيادة هائلة في عدد إصابات كوفيد-19.



وفي سياق أخر، عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو يرصد لقطات لـ ثوران أكبر بركان في العالم، والذي ثار لأول مرة منذ 40 عاماً.



وقالت السلطات الأمريكية إن أكبر بركان نشط في العالم في هاواي، والذي يسمى ماونا لوا، ثار للمرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عامًا، فيما أعلنت طواقم الطوارئ حالة التأهب.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تدفقات الحمم البركانية ما تزال محتواة داخل كالديرا قمة ماونا لوا، لكن أذا تغيرت الظروف يمكن أن يشكل اندفاع الحمم تهديدًا للسكان.