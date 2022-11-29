شركة إجابات لاستطلاعات الرأي: 40 % من زواج القاصرات أميين| فيديو

أكد محمد أحمد الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لإستطلاعات الرأي، أن زواج القاصرات يبدأ من سن 10 سنوات، مضيفاً أن مشهد رؤية طفلة حامل في طفل، هو مشهد غريب وغير مقبول.

التفكير في سترة البنت



وأضاف محمد أحمد ، أثناء استضافته مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc masr"، أن 40 % من زواج القاصرات أميين، و 30% حاصلين على الشهادة الإعدادية، و 20% حاصلين على الشهادة الإبتدائية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، أن أكبر نسبة زواج للقاصرات موجودة في محافظات الصعيد، وذلك بسبب التفكير في سترة البنت وتكوين العائلة.