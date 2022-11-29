كأس العالم 2022.. ديباي يقود تشكيل هولندا أمام قطر

أعلن لويس فان خال، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي لمواجهة قطر، المقرر لها في تمام الخامسة مساء، على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

تشكيل هولندا أمام قطر:

حراسة : نوبيرت

خط الدفاع: دومفريس - يورين تيمبر - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي.

خط الوسط : فرينكي دي يونج - بليند - كلاسين - كارتين دي رون.

الهجوم : جاكبو - ممفيس ديباي.

ويستهدف منتخب قطر تحقيق فوز شرفي على هولندا في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، بعد وداع بطولة كأس العالم “رسميا”.

ويشارك منتخب قطر في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتواجد في مونديال 2022، باعتباره منتخب البلد المستضيف.

وكان منتخب قطر استهل مشواره في بطولة كأس العالم بالخسارة أمام الإكوادور بهدفين دون رد، ثم سقط أمام السنغال 3-1، في ثاني جولات المونديال، ليصبح أول منتخب يودع المونديال “رسميا”.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب هولندا، لتحقيق فوزا عريضا على قطر في مباراة اليوم، لحسم صدارة المجموعة الأولى.

وفاز منتخب هولندا على السنغال بثنائية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2022، بينما تعادل مع الإكوادور بهدف لمثله في الجولة الثانية.

ويحتل المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط ويأتي منتخب الإكوادور وصيفا بنفس الرصيد، والسنغال ثالثا بـ 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب قطر في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.