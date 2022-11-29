الناتو: لسنا طرفا في الصراع الروسي الأوكراني وندعم كييف مهما طال الأمر

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن الحلف ليس جزءًا من الصراع الروسي الأوكراني، لكنه سيدعم أوكرانيا مهما مهما طال أمد الصراع.

وقال ستولتنبرج -في بداية اجتماع لوزراء خارجية الناتو في العاصمة الرومانية بوخارست- "إنه لشرف لنا جميعًا أن نكون هنا معكم. اليوم سنناقش الحرب الروسية على أوكرانيا وكيف أن دعمنا لأوكرانيا تمثل في تحقيق الخسائر الأخيرة لروسيا، والتي تشمل انسحابها من خيرسون، مما يدل على مدى الإقدام والشجاعة التي لا تُصدق من جانب القوات الأوكرانية".. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرومانية الرسمية.

وشدد الأمين العام في كلمته على أن الناتو ليس طرفًا في الصراع، "لكننا ملتزمون بدعم أوكرانيا مهما طال الأمر وسنواصل القيام بما يلزم للدفاع عن كل شبر من آراضي حلف الناتو"، بحسب قوله.

ّوأضاف: "كما يظهر أن دعمنا يُحدث فرقًا في ساحة المعركة ويجب أن نستمر في ذلك، فالجيش الروسي يحتفظ بقدرات كبيرة وعدد كبير من القوات. وهو على استعداد لاستخدام الوحشية الشديدة وترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا الشتاء. لذلك يجب علينا أن تستمر في هذا المسار من أجل مساعدة أوكرانيا على أن تسود كدولة ذات سيادة".

وأعرب ستولتنبرج عن شكره لرومانيا على استضافتها اجتماع وزراء خارجية الناتو، مشيرًا إلى أنه اجتماع مهم في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.

