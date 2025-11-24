تزايد الطلب من مستوردي رومانيا على الحاصلات الزراعية المصرية.. تفاصيل

عقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اجتماعا مع السفيرة الرومانية بالقاهرة، "أوليفيا توديريان" ، و"جورج بيتروسان"، رئيس المكتب التجاري بالسفارة، لبحث سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بدعم انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز سبل الأمن الغذائي.



ورحّب المنسي بالوفد الروماني، مؤكداً على متانة العلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى رومانيا.

واستعرض رئيس الحجر الزراعي دور الادارة المحوري في تطبيق نظم التتبع الصارمة وإحكام الرقابة لضمان تصدير منتجات زراعية بأعلى جودة لتلبية متطلبات جميع الأسواق العالمية.

من جانبها، أوضحت السفيرة الرومانية اعتزام بلادها تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، مؤكدة أنها قد زارت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لاستكمال المشاورات، بهدف الإحاطة بدور كل جهة رقابية في حركة الصادرات والواردات.

وكشفت السفيرة الرومانية عن وجود طلب متزايد من عدة مستوردين في رومانيا على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية عالية الجودة.

وأفاد المنسي أنه سيتم التنسيق الفوري مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية للعمل على تلبية هذا الطلب وتسهيل الإجراءات اللازمة، مشددا على التنافسية العالية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، كما أشار إلى أهمية معرض فود أفريقيا، الذي سيُعقد في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر القادم، كمنصة هامة للوفد الروماني للاطلاع على أبرز المنتجات المصرية والتعرف على كبرى الشركات المصدرة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع فني عاجل يضم الخبراء من الجانبين لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون في مجال الحجر الزراعي بما يخدم مصالح البلدين.