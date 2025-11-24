الزراعة تبدأ تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين بأولوية الحجز

أعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الزراعي الجديد.



يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستعداد الجيد للموسم الجديد، وتوفير التقاوي الجيدة للمزارعين، ضمن خطة استراتيجية تستهدف دعم سلاسل القيمة وتعزيز إنتاج محصول البطاطس باعتباره أحد أهم المحاصيل التي تمثل ركيزة للأمن الغذائي والصادرات الزراعية المصرية.

ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الإتحاد، أنه يجري حاليا تنفيذ عمليات التسليم عبر برنامج زمني منظم يعتمد على أولوية الحجز بما يضمن وصول التقاوي إلى المزارعين في الوقت الملائم وبشكل يعكس التزام الاتحاد بدعم استقرار السوق ورفع كفاءة الإنتاج.



وأشار إلى مواصلة الاتحاد دوره في توفير التقاوي المعتمدة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمزارعين حيث بدأ هذا الموسم في توزيع أصناف: "إسبونتا هيتما" على مزارعي محافظات: "البحيرة" و"الإسكندرية" و "المنوفية" و "الجيزة" و "المنيا" نظرًا لملاءمتها للزراعات القائمة في هذه المناطق وقدرتها على تحقيق إنتاجية مرتفعة، لافتا إلى انه قد تم البدء في طرح صنف "مونديال" وهو أحد الأصناف التصديرية المتميزة بمحافظة البحيرة لما يتمتع به من جودة عالية ومواصفات تلائم احتياجات الأسواق الخارجية وتدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات الزراعية.



وأكد عزوز قدرة الاتحاد على توفير أصناف موثوقة وخالية من الأمراض وذلك بصفته الوكيل الحصري لشركة HZPC الهولندية، والتي تعد كبرى الشركات الهولندية العالمية المتخصصة في إنتاج وتطوير تقاوي البطاطس، حيث يسهم هذا التعاون في إتاحة أصناف حديثة ورفع جودة الزراعة من خلال نقل المعرفة والخبرات الفنية إلى المزارعين.



وقال ان الاتحاد ملتزم بتقديم منظومة دعم فني متكاملة تشمل المتابعة الميدانية وبرامج الإرشاد الزراعي بالتعاون مع الشركة طوال الموسم بما يساعد المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة وتحقيق أعلى معدلات الجودة والإنتاج، فضلا عن مواصلة جهوده لتعزيز القيم المضافة للمحصول وزيادة القدرة التنافسية للبطاطس المصرية في الأسواق الدولية.



وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد يثمن التزام المزارعين بضوابط الحجز والبرنامج الزمني للتسليم مؤكدًا استمرار العمل على تقديم كل ما يدعم المزارع والمصدر والارتقاء بمحصول البطاطس كأحد أعمدة الاقتصاد الزراعي في مصر.