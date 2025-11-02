طريقة عمل فطائر البطاطس الهندية.. أحلى من المحلات

فطائر البطاطس الهندية من الأكلات المفضلة لدى البعض ويحرص العديد على شرائها من المحلات والمطاعم.

الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل فطائر البطاطس الهندية.

مقادير فطائر البطاطس الهندية

● 3 أكواب دقيق

● 4 ملاعق كبيرة زيت

● 4 ملعقة كبيرة زبدة

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● ماء للعجن

للحشو:

● بطاطس مسلوقة مكعبات

● لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● كزبرة خضراء مفرومة

● بقدونس مفروم

● بابريكا

● كمون ناعم

● شطة ناعمة

● ملح

● فلفل أسود

● زيت للقلي



طريقة تحضير فطائر البطاطس الهندية

يخلط الدقيق والملح والزيت والزبدة والماء

يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تقطع كرات وسط وتغطى وتترك لترتاح=

للحشو:

تشوح اللحمة المفرومة في إناء على النار مع الزيت والبصل والتوابل والملح والفلفل.

تضاف البطاطس والخضرة المفرومة ويقلب كل الخليط.

تفرد العجينة بالنشابة وتدهن بالزبدة وتطبق على الحشو.

تقلى الفطائر في الزيت.

تقدم الفطائر.