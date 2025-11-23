الزراعة تقدم خدمات العلاج والفحص لـ 3300 رأس ماشية بالمجان في المنيا

اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات القافلة البيطرية المجانية بمحافظة المنيا، والتي جاءت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، دعماً لصغار المربين في القرى الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، أن القافلة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية المجانية في مختلف القرى، حفاظاً على الثروة الحيوانية وتعزيزاً لجهود الدولة في تنميتها ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وأوضح فاضل أن القافلة قدمت خدمات الكشف والفحص والعلاج والجراحات البيطرية بالمجان، حيث جرى التعامل مع 3304 حالة من ماشية صغار المربين، حيث شملت الخدمات مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عبر التجريع والرش، وتقديم الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة وتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية، بما يسهم في خفض نسب النفوق وتحسين الأداء الإنتاجي.

واضاف أن القافلة أجرت فحوصات تناسلية باستخدام أحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، بهدف تشخيص الأمراض التناسلية ورفع معدلات الخصوبة والإنتاج، في إطار التوجه نحو تحسين السلالات ودعم المربين علمياً وعملياً.

وأشار فاضل، إلى أن القافلة، قدمت خدماتها للمربين من قرى كوم اللوفي بمركز سمالوط وبني عبيد بمركز أبو قرقاص، حيث استمرت لمدة أربعة أيام متتالية قدمت خلالها جميع الخدمات البيطرية المتخصصة بالمجان، لافتا إلى أنه تم على هامش القافلة عقد ندوات إرشادية وتوعوية بمركزي سمالوط وأبو قرقاص، استهدفت تعزيز الوعي لدى المربين بأساليب الرعاية الصحية والتغذية السليمة وطرق رفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية لحيواناتهم.

وأشار مدير المعهد إلى أن هذه القافلة تأتي استكمالاً لمسار تعاون ممتد منذ سبع سنوات بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير، كنموذج راسخ للتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المربين ودعم التنمية الريفية المستدامة.