برلماني: جلسات الاستماع حول قانون العمل تستهدف الوصول لتشريع متوازن

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات الاستماع حول قانون العمل الجديد.

و أشار رئيس اللجنة إلى أهمية مشروع القانون الذي يقوم بتنظيم الاقتصاد في الدولة مؤكدًا أن جلسات الاستماع تستهدف التعرف على آراء الجهات المعنية بالشأن العمالي ودراستها تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون باللجنة من أجل اصدار قانون متوازن ينظم علاقات العمل ويحقق الصالح العام مع ضمان حقوق العمال.

وأشار سعيد عرفة مستشار وزير قطاع الاعمال العام إلى أن مشروع قانون العمل يُعد هو الشريعة العامة لعلاقات العمل فيما لم يرد بشأنه نص في غيره من قوانين العمل، مشيرًا إلى وجود رؤية لدى الوزارة ستقوم بإيضاحها بشأن المعاملات اليومية واللوائح والعلاوات؛ وذلك عند مناقشة مواد مشروع القانون، وذلك في سبيل الخروج بمشروع قانون يحقق الصالح العام.

واوضح اللواء حسام أحمد الشهاوي مدير عام الاتحاد المصري للمستثمرين أن هناك لجنة مشكلة داخل الاتحاد لمناقشة مشروعات القوانين وتتولى إعداد مذكرة شاملة بالملاحظات والمبررات التي تخص الاستثمار بصفة عامة، مشيرا إلى أنه سوف يوافي بها أمانة لجنة القوي العاملة في الوقت المحدد.

كما أوضح حمدي البكري المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية بالقاهرة عدة ملاحظات تتعلق بشمول مشروع القانون علي تشجيع الدور الالكتروني في علاقات العمل مؤكدًا على أهمية التدقيق فيما يتعلق بتشغيل الأطفال ومعايير إلحاقهم بالعمل حتي لا كما طالب سيادته بتطبيق الإعفاء الجزئي في حالة قيام الجهة بتدريب بعض العاملين قياسًا على الإعفاء الكلي للجهات التي تتولي العملية التدريبية.

وأشار الي ضرورة أن يتوافق مشروع القانون مع قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأجانب، وطالب سيادته بترحيل فائض الصناديق الثلاثة الي ميزانية الجهة وليس الخزانة العامة للدولة وذلك من أجل أن تتولي الصرف على أوجه نفقاتها مقابل الاشتراكات المستقطعة.

وأوضح ايهاب رأفت ثابت المستشار الضريبي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين عده ملاحظات منها خضوع اجمالي الأجر إلى الضرائب بالنسبة للمتدربين والمتدرجين بدلا الالتزام بإخضاع الأجر الأساسي على خلاف الإعفاء الممنوح لهم من قبل القانون.

و اشار الى تكدس المحاكم العمالية بالدعوي العمالية نتيجة الإعفاء من الرسوم القضائية للفئات التي حددها مشروع القانون عدم الالتزام بتوحيد المصطلحات والتعاريف بين مشروع القانون بإصدار قانون العمل وبين قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات.

كما لفت لتعدد المجالس العليا الواردة بمشروع القانون بما تم معه اقتراح تشكيل لجنة للتنسيق بين تلك المجالس حتى تخرج قراراتها متوافقة ، و عدم النص بوضوح على ترتيب مديونية الأجر المستحق للعامل بين الديون الممتازة في حالة التصفية وجوب التفريق بين العمالة غير المنتظمة وبين عمال المقاولات.

و أشار لضرورة إعادة النظر في النص المتعلق بتحديد عدد ساعات عمل الاطفال؛ ليصبح ستة ساعات مضافا اليها فترات راحة حتى تكون ساعات العمل مستقلة عن فترات الراحة وليست متداخلة فيها.

ومن جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن هناك عده ملاحظات أهمها وجوب أن تنول حصيلة الغرامات بنسبة الثلث لكل صندوق من الصناديق الواردة بمشروع القانون، وعدم تحويل حصيلتها بالكامل الي الخزانة العامة للدولة. - إنه ليس من صالح المرأة منحها الكثير من الامتيازات والحقوق؛ لأن ذلك سيؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال عن الاستعانة بهن ، و ضرورة مراعاة المرأة العاملة في عدد ساعات العمل، التي لديها طفل معاق.

و طالب النائب سمير قاسم عضو مجلس الشيوخ بضرورة النص علي احكام تشجيع المستثمر الاجنبي على الاستثمار في مصر مبرزا ذلك بأن معظم المستثمرين الاجانب تتجنب استثمار اموالها في مصر بسبب جمود بعض المواد وعدم التزام العامل المصري.

وعقب المستشار ايهاب عبد العاطي عليان وزير القوى العاملة بأنه يجب ان يحترم المستثمر الاجنبي التشريعات المصرية ويخضع لها ويلتزم بالحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن المستثمر المطلوب ؛ هو المستثمر الجاد الذي يحترم قوانين وتشريعات الدولة ويحترم حقوق العمال.