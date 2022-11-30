«التعليم العالي» تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من الصين لمرحلة البكالوريوس |تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المنح التنافسية المقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية لمرحلة البكالوريوس خارج البرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2023 / 2024.



وأشارت إلى أن المنح لمرحلة البكالوريوس مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – دراسة اللغة الصينية وآدابها وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) وبدون نفقات من البعثات.



وأوضحت أن شروط التقدم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية .

- ألا يزيد السن عن 21 سنة ولايقل عن 18 سنة عند تاريخ بدء الإعلان.

- ألا يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين (2020 / 2021- 2021 / 2022).