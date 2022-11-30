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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«التعليم العالي» تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من الصين لمرحلة البكالوريوس |تفاصيل

البحث العلمي
البحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المنح التنافسية المقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية لمرحلة البكالوريوس خارج البرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2023 / 2024.

  
وأشارت إلى أن المنح لمرحلة البكالوريوس مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى –  بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ  علوم الهندسة البحرية –  الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية  – العلاج الطبيعى –  دراسة اللغة الصينية وآدابها  وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) وبدون نفقات من البعثات.


وأوضحت أن شروط التقدم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية  .

- ألا يزيد السن عن 21 سنة ولايقل عن 18 سنة عند تاريخ بدء الإعلان.

- ألا يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين (2020 / 2021- 2021 / 2022).

 

وزارة التعليم العالى البحث العلمي التعليم العالي Jobs Education

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